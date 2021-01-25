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  • 25 январь 2021 10:39
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Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета в день инаугурации

Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета в день инаугурацииНовый президент Кыргызстана Садыр Жапаров отказался от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы в ходе церемонии инаугурации. Об этом сообщила пресс-служба президента.

 

«Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю народ нас поймет и поддержит», - сказал Жапаров.

 

По его словам, важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента.

 

«Государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд», - заявил глава государства.

 

Напомним, инаугурация президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоится 28 января.


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Политика / Международные Новости
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