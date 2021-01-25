Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета в день инаугурации

Новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров отказался от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы в ходе церемонии инаугурации. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю народ нас поймет и поддержит», - сказал Жапаров.

По его словам, важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента.

«Государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд», - заявил глава государства.

Напомним, инаугурация президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоится 28 января.