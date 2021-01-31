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  • 23 январь 2021 23:10
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Скончался журналист Ларри Кинг

Скончался журналист Ларри КингВ возрасте 87 лет ушел из жизни американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг, сообщается на его официальной странице в Twitter.

 

Журналист скончался утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В конце прошлого года он был госпитализирован с коронавирусом.

 

Ларри Кинг с 1985 по 2010 год вёл программу «Larry King Live» на американском телеканале CNN, где брал интервью у президентов, политиков, бизнесменов, спортсменов и других знаменитостей.

 

Его шоу было внесено в книгу рекордов Гиннесса в качестве передачи, существовавшей самой долгий промежуток времени с одним ведущим.


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