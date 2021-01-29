Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных матчах

Португальский форвард итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду побил рекорд по числу голов в официальных матчах. Португалец в среду открыл счет в матче за Суперкубок Италии против «Наполи».

Для 35-летнего форварда гол стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

Ранее Роналду обошел по числу голов Пеле, который забил 757 мячей.

Существует несколько версий относительно количества голов бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана пали по подсчетам, в частности, ЕSPN и футбольного портала Squawka. По другим версиям, на счету Пеле, бразильца Ромарио и Бицана больше забитых мячей и Роналду до их рекорда еще не добрался.

Роналду выступает за «Ювентус» с июля 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Роналду является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.