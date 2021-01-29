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  • 21 январь 2021 10:20
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Названо условие повторного заражения коронавирусом при наличии антител

Названо условие повторного заражения коронавирусом при наличии антителКитайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале National Science Review.

 

Медики констатировали вторичные случаи COVID-19 среди 273 находящихся под наблюдением пациентов.

 

Им удалось выяснить, что повторное заражение вызвал новый вариант вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущего генетической структурой.

 

Как отметили ученые, период между выздоровлением и повторным заражением составлял от 19 до 57 суток.

 

Согласно исследованию, причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген, а само заболевание не всегда проходило легче, чем при первичном заражении.

 

Специалисты всего мира изучают продолжительность иммунитета у разных категорий переболевших людей, получая различные данные.

 

Оценочный диапазон времени, в течение которого человек может считать себя защищенным, имеет нижнюю границу в несколько месяцев и верхнюю, превышающую полгода.


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