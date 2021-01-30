Садыр Жапаров официально объявлен победителем выборов президента в Кыргызстане

Садыр Жапаров официально признан ЦИК Кыргызстана победителем состоявшихся 10 января в республике досрочных президентских выборов. Об этом заявила в ходе заседания глава ведомства Нуржан Шайлдабекова.

ЦИК постановила выдать Жапарову удостоверение и знаки отличия — нагрудный знак и штандарт (флаг) президента с его выгравированными фамилией, именем и отчеством, а также датами срока полномочий.

Жапаров набрал 79,2 процента голосов кыргызстанцев, принявших участие в голосовании.

Инаугурация избранного президента пройдет 28 января.