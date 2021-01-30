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  • 21 январь 2021 9:58
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Садыр Жапаров официально объявлен победителем выборов президента в Кыргызстане

Садыр Жапаров официально объявлен победителем выборов президента в КыргызстанеСадыр Жапаров официально признан ЦИК Кыргызстана победителем состоявшихся 10 января в республике досрочных президентских выборов. Об этом заявила в ходе заседания глава ведомства Нуржан Шайлдабекова.

 

ЦИК постановила выдать Жапарову удостоверение и знаки отличия — нагрудный знак и штандарт (флаг) президента с его выгравированными фамилией, именем и отчеством, а также датами срока полномочий.

 

Жапаров набрал 79,2 процента голосов кыргызстанцев, принявших участие в голосовании.

 

Инаугурация избранного президента пройдет 28 января.


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