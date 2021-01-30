Байден отменил ряд указов Трампа

Новый президент США Джозеф Байден в первый день после вступления в должность главы государства 20 января подписал 15 указов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на первом брифинге новой администрации для журналистов, передаёт ТАСС.

Список принятых документов:

·об отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения;

·о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату;

·о введении 100-дневного режима ношения масок и обеспечении обязательного ношение масок в государственных учреждениях;

·о продлении моратория на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса;

·о продлении заморозки выплат по образовательным кредитам;

·об отмене чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федерального финансирования строительства ограждений на границе с Мексикой;

·о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой;

·об отмене «дискриминационного» запрета на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран;

·о введении моратория на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа;

·об укреплении программы защиты детей мигрантов DACA, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми;

·о гражданстве для мигрантов.

Джо Байден также подписал прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства.