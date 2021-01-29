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  • 21 январь 2021 9:51
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Джо Байден вступил в должность президента США

Джо Байден вступил в должность президента СШАИзбранный президент США Джо Байден произнес присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства.

 

"Я, Джозеф Робинет Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию", — сказал он.

 

Присягу принимал председатель Верховного суда Джон Роббинс. После этого Байден начал получасовую речь, посвященную объединению страны.

 

"Народ, глас народа, услышали и к народу прислушались. Мы снова поняли, что демократия хрупка и драгоценна. Сегодня, друзья мои, демократия победила", - начал Байден свою инаугурационную речь.

 

В своей речи новый президент призвал нацию к единству и несколько раз повторил, что будет стремиться объединить граждан США, став "президентом для всех американцев".

 

"Красное противостоит синему. Город - деревне. Консерваторы - либералам. Но мы можем с этим справиться", - заявил Байден.

 

США столкнулись с подъемом политического экстремизма, внутреннего терроризма, которым нужно противостоять, и которые необходимо победить, добавил президент.

 

"Перед богом и всеми вами, даю вам слово, что всегда буду защищать конституцию, демократию и Америку. Вместе мы напишем американскую историю - историю надежды, а не страха", - резюмировал Байден свою речь, обращаясь к присутствующим.


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