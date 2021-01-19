Руководителя Samsung приговорили к 2,5 годам по делу о взятках

Суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна к тюремному заключению на два года и шесть месяцев по обвинению во взяточничестве, сообщает Reuters.

Ли Чжэ Ёна в 2017 году приговорили к пяти годам. По версии обвинения, он был причастен к даче взятки в размере более $6 млн. Также Ли Чжэ Ён предложил или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Однако через год суд заменил приговор фактическому главе Samsung Group на условный, и он вышел на свободу.

В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ёна на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Нынешнее решение суда предполагает, что Ли вернется в тюрьму, но год, который он уже отсидел в заключении, будет ему засчитан в назначенный срок заключения.

Коррупционный скандал связан с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее близкая подруга Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с президентом, вымогала деньги у крупных корпораций, в частности у Samsung и Lotte. В конце 2016 года Пак Кын Хе объявили импичмент, а в апреле предъявили обвинения. Чхве Сун Силь в феврале 2018 года приговорили к 20 годам заключения. Экс-президент получила 25 лет лишения свободы и штраф $17,8 млн за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.

По данным Bloomberg, акции Samsung Electronics упали на 4% после того, как судья зачитал приговор. Адвокат Ли назвал приговор «достойным сожаления». В Samsung Electronics отказались от комментариев.

Ли Чжэ Ён возглавил руководство Samsung Group в 2014 году после того, как его отец Ли Гон Хи отошел от дел по состоянию здоровья. В октябре 2020 года Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле.