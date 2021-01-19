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  • 19 январь 2021 10:11
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Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккеюСовет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не проводить матчи чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года в Беларуси, сообщает РИА Новости.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", — говорится в информации.

 

Заявка на проведение турнира от Беларуси и Латвии была совместной, совет IIHF рассмотрит статус второй страны как соорганизатора и оценит возможность организации чемпионата в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса.

 

Президент IIHF Рене Фазель 11 января в Минске обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко подготовку к предстоящему чемпионату мира.

 

Позднее руководитель федерации сообщил РИА Новости, что на спонсоров турнира оказывают давление и заставляют отказаться от сотрудничества, если чемпионат не будет перенесен из Беларуси.

 

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

 

После президентских выборов в Беларуси оппозиция начала добиваться введения международных санкций против властей республики, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею, направляя обращения в IIHF.


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