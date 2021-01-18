WhatsApp отложил изменение своих правил на фоне ухода пользователей

Мессенджер WhatsApp перенес изменение пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая, говорится в сообщении компании.

Появление нового соглашения сопровождалось скандалом, поскольку из его текста следовало, что личные данные пользователей станут доступны всему семейству приложений Facebook. WhatsApp является частью этой корпорации.

Теперь же в мессенджере поясняют, что новое пользовательское соглашение трактуют ошибочно: в WhatsApp заверяют, что переписка пользователей, как и прежде, останется защищена сквозным шифрованием. В компании также подчеркивают, что практика передачи некоторой информации в Facebook существовала и раньше, но она не будет расширена.

Мессенджеры Telegram и Signal зафиксировали резкий всплеск новых скачиваний: по данным аналитической платформы мобильных приложений Sensor Tower, Signal установили почти 7,5 млн раз во всем мире с 6 по 10 января, Telegram – 5,6 млн.