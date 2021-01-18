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  • 18 январь 2021 10:53
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Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250%

Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250%Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» о повышенном риске заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом, из-за недосыпа.

 

«Сон и иммунитет - это практически синонимы», - подчеркнул эксперт и привел конкретные цифры.

 

Так, если человек спит меньше пяти часов, он находится в зоне риска. Шансы подхватить вирус увеличиваются сразу на 250%. Поэтому спать нужно 7-9 часов, а ложиться и вставать - в одно и то же время. А еще стоит отказаться от будильника, так как громкий звук - это стресс для организма с утра.

 

Калинкин также порекомендовал использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.


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