Правительство Нидерландов ушло в отставку после скандала с пособиями на детей

Правительство Нидерландов ушло в отставку в полном составе после скандала с детскими выплатами. Премьер-министр страны Марк Рютте также подал официальное прошение королю Виллему-Александеру о своем сложении полномочий.

В конце 2020 года стало известно, что по меньшей мере 9 тысяч семей были обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Парламентский комитет провел расследование, благодаря которому стало известно, что обвинения в их адрес были ошибочными.

Отмечается, что число таких семей может быть гораздо больше.

Виновными в ситуации признаны министры, госслужащие, депутаты парламента и даже суды. Комитет обвиняет их в том, что они не оказали помощь семьям, которые оказались в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно государству.

Премьер-министр Нидерландов признал, что правительство несет ответственность за неэффективное распределение пособий.

"Если вся система дает сбой, то мы все вместе несем за это ответственность, - отметил он. - С учетом этого я подал королю прошение об отставке всего кабинета министров".