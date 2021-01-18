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  • 18 январь 2021 10:39
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Правительство Нидерландов ушло в отставку после скандала с пособиями на детей

Правительство Нидерландов ушло в отставку после скандала с пособиями на детейПравительство Нидерландов ушло в отставку в полном составе после скандала с детскими выплатами. Премьер-министр страны Марк Рютте также подал официальное прошение королю Виллему-Александеру о своем сложении полномочий.

 

В конце 2020 года стало известно, что по меньшей мере 9 тысяч семей были обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Парламентский комитет провел расследование, благодаря которому стало известно, что обвинения в их адрес были ошибочными.

 

Отмечается, что число таких семей может быть гораздо больше.

 

Виновными в ситуации признаны министры, госслужащие, депутаты парламента и даже суды. Комитет обвиняет их в том, что они не оказали помощь семьям, которые оказались в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно государству.

 

Премьер-министр Нидерландов признал, что правительство несет ответственность за неэффективное распределение пособий.

 

"Если вся система дает сбой, то мы все вместе несем за это ответственность, - отметил он. - С учетом этого я подал королю прошение об отставке всего кабинета министров".


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