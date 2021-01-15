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  • 15 январь 2021 13:35
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Землетрясение разрушило больницу в Индонезии

Землетрясение разрушило больницу в ИндонезииЗемлетрясение разрушило больницу в Индонезии, под завалами остались врачи и пациенты.

 

Как рассказал Франс Пресс представитель спасательных служб, больница обрушилась. В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция.

 

По данным агентства, под завалами остались более десяти человек.

 

В четверг в Индонезии было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 соответственно. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси. По данным агентства Рейтер, всего в результате толчков семь человек погибли и более 600 пострадали.

 

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати сообщил, что вслед за этими землетрясениями зафиксированы не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения.


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