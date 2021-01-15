США ввели санкции против Xiaomi и еще восьми китайских компаний

Соединенные Штаты ввели экономические санкции в отношении 9 китайских компаний, среди которых и всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi. Список опубликован на сайте Министерства обороны США.

Компании добавлены в так называемый «черный список» предприятий, работающих на военную промышленность Китая. Также под санкции попал известный авиастроитель компания Comac.

Компании подпадают под действие нового запрета на инвестирование в США, который заставит американских инвесторов до 11 ноября 2021 года избавиться от своих долей в фирмах, внесенных в черный список.