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  • 15 январь 2021 13:18
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Умер основатель «Ералаша» Борис Грачевский

Умер основатель «Ералаша» Борис ГрачевскийХудожественный руководитель и один из основателей популярного детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни в результате осложнений коронавирусной инфекции, сообщает РБК.

 

В конце декабря у Бориса Грачевского диагностировали COVID-19, после чего он был госпитализирован. Сообщалось, что режиссёра подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

 

«Ералаш» выпускается с 1974 года. Грачевский был его первым директором, с 2002 года являлся его художественным руководителем.

 

Борис Грачевский — заслуженный деятель искусств России, обладатель ряда наград.


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