Умер основатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель и один из основателей популярного детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни в результате осложнений коронавирусной инфекции, сообщает РБК.

В конце декабря у Бориса Грачевского диагностировали COVID-19, после чего он был госпитализирован. Сообщалось, что режиссёра подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Ералаш» выпускается с 1974 года. Грачевский был его первым директором, с 2002 года являлся его художественным руководителем.

Борис Грачевский — заслуженный деятель искусств России, обладатель ряда наград.