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  • 14 январь 2021 14:37
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ВОЗ допустила более тяжелый второй год пандемии COVID-19

ВОЗ допустила более тяжелый второй год пандемии COVID-19Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. Такое мнение во время прямого эфира высказал директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

 

«Мы вступаем во второй год пандемии, он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», – сказал Райан.

 

Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость вновь достигла пика. За минувшие 7 дней в мире выявлено около 5 млн человек, больных инфекцией. Кроме этого, скончались 85 тыс. человек.

 

В целом, ситуация в регионах с коронавирусом находится в разных стадиях. Более половины заболевших за неделю приходится на Северную и Южную Америку, более трети – на Европу.


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