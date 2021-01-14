Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летнее тюремное заключение экс-президента Пак Кын Хе

Верховный суд Южной Кореи отклонил апелляцию прокуратуры и оставил в силе приговор о лишении свободы сроком на 20 лет для бывшего президента страны Пак Кын Хе, сообщает телерадиокомпания KBS.

Таким образом, Верховный суд подтвердил июльское решение Высшего суда Южной Кореи, который сократил приговор Пак Кын Хе до 20 лет тюрьмы, а штраф до 18 миллиардов вон (16,3 млн долларов). Вердикт Верховного суда окончательный.

В общей сложности экс-президенту придется провести в заключении 22 года, включая два года за незаконное вмешательство в процесс парламентских выборов 2016 года, когда она оказывала содействие кандидатам от правящей в то время партии Сэнури.

В 2013 году Пак Кын Хе стала первой женщиной на посту президента Южной Кореи. В марте 2017 года Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.