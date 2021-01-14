Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующего президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times. Он стал первым президентом в истории страны, которому дважды объявили импичмент.

Конгрессмены утвердили резолюцию, в которой Дональд Трамп обвиняется в «подстрекательстве к мятежу» против правительства США за его роль в провокации толпы своих сторонников, взявшей штурмом здание Конгресса на прошлой неделе, где утверждалось избрание новым президентом Джо Байдена.

За импичмент проголосовали 232 члена палаты, против — 197. Среди проголосовавших за были в том числе 10 членов Республиканской партии, к которой принадлежит Дональд Трамп.

«Он должен уйти. Он представляет явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Импичмент теперь должен рассмотреть Сенат, который соберётся на заседание не ранее 19 января. Полномочия действующего главы Белого дома истекают 20 января. В этот же день пройдёт инаугурация Джо Байдена.

После голосования по импичменту Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором осудил штурм Капитолия 6 января, и призвал своих сторонников не допустить повторения насилия «в ближайшие дни как в Вашингтоне, так и по всей стране». Запись была опубликована в Twitter и YouTube Белого дома.

«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму абсолютно нет места в нашей стране и в нашем движении. „Сделаем Америку снова великой" всегда было связано с защитой верховенства закона и поддержкой сотрудников правоохранительных органов», — сказал президент.