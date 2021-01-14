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  • 14 январь 2021 14:31
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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент ТрампаПалата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующего президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times. Он стал первым президентом в истории страны, которому дважды объявили импичмент.

 

Конгрессмены утвердили резолюцию, в которой Дональд Трамп обвиняется в «подстрекательстве к мятежу» против правительства США за его роль в провокации толпы своих сторонников, взявшей штурмом здание Конгресса на прошлой неделе, где утверждалось избрание новым президентом Джо Байдена.

 

За импичмент проголосовали 232 члена палаты, против — 197. Среди проголосовавших за были в том числе 10 членов Республиканской партии, к которой принадлежит Дональд Трамп.

 

«Он должен уйти. Он представляет явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

 

Импичмент теперь должен рассмотреть Сенат, который соберётся на заседание не ранее 19 января. Полномочия действующего главы Белого дома истекают 20 января. В этот же день пройдёт инаугурация Джо Байдена.

 

После голосования по импичменту Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором осудил штурм Капитолия 6 января, и призвал своих сторонников не допустить повторения насилия «в ближайшие дни как в Вашингтоне, так и по всей стране». Запись была опубликована в Twitter и YouTube Белого дома.

 

«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму абсолютно нет места в нашей стране и в нашем движении. „Сделаем Америку снова великой" всегда было связано с защитой верховенства закона и поддержкой сотрудников правоохранительных органов», — сказал президент.


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