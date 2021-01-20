Граждане государств ЕАЭС смогут получать пенсии в любой стране союза

В силу вступило соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС, которые страны союза ратифицировали до начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Основная цель документа - формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства», - говорится в сообщении.

Пенсия может выплачиваться как в стране постоянного проживания пенсионера, так и в том государстве, где он работал и выплачивал налоги.

Документ определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию.

До перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.