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  • 13 январь 2021 10:29
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Граждане государств ЕАЭС смогут получать пенсии в любой стране союза

Граждане государств ЕАЭС смогут получать пенсии в любой стране союзаВ силу вступило соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС, которые страны союза ратифицировали до начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

 

«Основная цель документа - формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства», - говорится в сообщении.

 

Пенсия может выплачиваться как в стране постоянного проживания пенсионера, так и в том государстве, где он работал и выплачивал налоги.

 

Документ определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию.

 

До перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.


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