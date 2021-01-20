В Конгрессе США предложили запретить Трампу занимать государственные посты

Демократ Элеанор Холмс Нортон внесла в Палату представителей Конгресса США резолюцию, которая, помимо прочего, призывает запретить действующему президенту страны Дональду Трампу занимать государственные посты в будущем. Текст инициативы опубликован на правительственном портале GovInfo, передает ТАСС.

В резолюции Нортон ссылается на 14-ю поправку к Конституции США. Третий раздел этой поправки запрещает занимать государственные посты и избираться в Конгресс должностным лицам, принявшим до этого присягу и участвовавшим впоследствии в мятеже.

«Палата Представителей <...> считает, что президент Дональд Трамп <...> «как должностное лицо США <...> принимал участие в мятеже или восстании против [США] или оказывал помощь или содействие врагам» (цитата из 14-й поправки), что лишает его права занимать [государственный] пост в будущем», – говорится в документе. Запрет может быть отменен, если за это в дальнейшем проголосуют две трети законодателей каждой палаты Конгресса.

В целом резолюция Нортон направлена на вынесение официального «порицания» Трампу за «попытку незаконными средствами» оспорить итоги президентских выборов и «подстрекательство к мятежу».

Помимо этого, в документе также содержится призыв к нынешнему президенту признать победу на выборах демократа Джозефа Байдена. Как отмечается на сайте Нортон, ранее она поддержала несколько резолюций об импичменте Трампа, однако считает, что «порицание является единственной мерой, которая может немедленно пройти [голосование] в обеих палатах [Конгресса] и, в отличие от импичмента, не будет задерживать повестку избранного президента Байдена в Сенате».