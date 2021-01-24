В Telegram за трое суток зарегистрировалось рекордное количество новых пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице, что только за последние 72 часа у сервиса появилось 25 млн новых пользователей, что стало рекордным показателем.

Общее число людей, использующих Telegram во всем мире, достигло 500 млн.

По словам Дурова, 38% новых пользователей — жители Азии, 27% — европейцы, 21% — латиноамериканцы. Еще 8% новичков — жители стран Ближнего Востока.

Это серьезный прирост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно Telegram подключали около 1,5 млн человек.

По мнению Дурова, такие результаты объясняются усилиями руководства Telegram по защите личных данных. «Люди больше не хотят обменивать свою личную жизнь на бесплатные сервисы. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий», — считает он.

Во вторник стало известно, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. За последнюю неделю его скачали более 500 тыс. американцев, что почти в три раза больше, чем неделей ранее. Как сообщает издание Telegraph, число новых пользователей стало стремительно расти после штурма сторонниками Дональда Трампа Капитолия и последовавшей вслед за этим блокировки аккаунтов действующего президента и его сторонников в социальных сетях Facebook и Twitter.

В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого от его использования уже отказалась администрация президента Турции. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров — Signal и Telegram — резко возросло.