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  • 12 январь 2021 10:07
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Монголию всколыхнуло мощное землетрясение

Монголию всколыхнуло мощное землетрясениеВ аймаке Хубсугул произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7-7 балла по шкале Рихтера.

 

На севере Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8 в 05:32 по местному времени 12 января.

 

Затем последовал ряд землетрясений, в 05:52 в 23 км к юго-западу от Турта, магнитудой 5,2, в 06:02 в 44 км к юго-западу от Турта, магнитудой 5,0, в 06:22 в 41 км от Турта, магнитудой 4,5, в 06:44 в 4,4 км от Турта, магнитудой 4,9 сообщает, U.S.Geological Survey.

 

А в эпицентре в 05:32 по местному времени были толчки магнитудой 6,8-7 балла по шкале Рихтера, уточнил U.S.Geological Survey. Эпицентр с глубиной 10 километров был первоначально определен как 51,2407 градуса северной широты и 100,4428 градуса восточной долготы.

 

Подземные толчки также ощущались в северных аймаках и других ближайших аймаках, и даже в Улан-Баторе.


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