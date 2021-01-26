» » » Врач заявила об опасности утренних привычек
﻿
  • 11 январь 2021 10:15
  • 26

Врач заявила об опасности утренних привычек

Врач заявила об опасности утренних привычекДо полного пробуждения по утрам нельзя делать активные физические упражнения, пить апельсиновый сок или кофе. Эти утренние привычки могут опасными, заявила британский врач и телеведущая Мириам Стоппард. Ее слова передает Mirror.

 

Так, по ее словам, сразу после пробуждения нельзя совершать активных движений, потому что тело обезвожено и ткани не будут должным образом растягиваться. Неосторожные движения могут привести даже к смещению позвонков, предупредила эксперт.

 

Кроме того, выпитый с утра стакан апельсинового сока перегружает метаболизм и очень сильно повышает уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения выделение инсулина не работает так, как нужно. При этом чашка кофе, выпитая натощак, повышает уровень сахара в крови в полтора раза

 

Ранее диетолог Алексей Калинчев заявил, что неправильное употребление кофе может привести к усугублению заболеваний желудочно-кишечного тракта. По его словам, при употреблении этого напитка натощак через какое-то время гарантированно наступит обострение гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита.


Похожие статьи:
﻿
Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Международные Новости
﻿
Ученые объяснили, почему нельзя начинать день с кофе

Ученые объяснили, почему нельзя начинать день с кофе

Международные Новости
﻿
Кофе оказался полезным для сердца

Кофе оказался полезным для сердца

Международные Новости / Наука
﻿
Доказана польза кофе для продления жизни

Доказана польза кофе для продления жизни

Международные Новости / Наука
﻿
Слишком горячие чай и кофе могут вызвать рак

Слишком горячие чай и кофе могут вызвать рак

Общество / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика