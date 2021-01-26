Врач заявила об опасности утренних привычек

До полного пробуждения по утрам нельзя делать активные физические упражнения, пить апельсиновый сок или кофе. Эти утренние привычки могут опасными, заявила британский врач и телеведущая Мириам Стоппард. Ее слова передает Mirror.

Так, по ее словам, сразу после пробуждения нельзя совершать активных движений, потому что тело обезвожено и ткани не будут должным образом растягиваться. Неосторожные движения могут привести даже к смещению позвонков, предупредила эксперт.

Кроме того, выпитый с утра стакан апельсинового сока перегружает метаболизм и очень сильно повышает уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения выделение инсулина не работает так, как нужно. При этом чашка кофе, выпитая натощак, повышает уровень сахара в крови в полтора раза

Ранее диетолог Алексей Калинчев заявил, что неправильное употребление кофе может привести к усугублению заболеваний желудочно-кишечного тракта. По его словам, при употреблении этого напитка натощак через какое-то время гарантированно наступит обострение гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита.