Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса

Основатель компании SpaceX и основной акционер Tesla Илон Маск готов распродать все свое имущество ради того, чтобы показать серьезность своих намерений по строительству автономного города на Марсе. Об этом богатейший в мире человек заявил в интервью Business Insider.

Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен, когда речь идет о Марсе.

«Фактически, у меня практически не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», – сказал Маск.

В декабре прошлого года Илон Маск обозначил сроки отправки человека на Марс. Он уверен, что это произойдет в ближайшие шесть лет. Ранее предприниматель заявлял о планах покорить Красную планету, в частности к 2050 году доставить на нее миллион человек.

В начале текущего года стало известно, что в результате роста курса акций Tesla состояние Маска превысило 185 млрд долларов. В результате он стал самым богатым человеком в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса, которому этот титул принадлежал последние три года.