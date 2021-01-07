Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США

Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс США должен был утвердить итоги выборов президента страны, сообщает The New York Times.

Перед заседанием Конгресса начался многотысячный «Марш за спасение Америки», его участники требовали пересмотра результатов выборов. Дональд Трамп выступил перед митингующими, заявив, что «мы никогда не признаем поражение». Митинг затем перерос в беспорядки и протестующие штурмом прорвались в Капитолий.

Подсчёт голосов выборщиков был приостановлен. Вице-президент США Майкл Пенс, а также члены Сената и Палаты представителей были эвакуированы из здания Конгресса.

По данным CNN, в результате беспорядков пострадала одна женщина. Она находится в критическом состоянии после выстрела в грудь. Позже она скончалась. Также были ранены несколько полицейских.

Для восстановления порядка в Вашингтоне в Капитолий будут направлены 1100 бойцов Национальной гвардии округа Колумбия.

Избранный президент США Джо Байден, комментируя беспорядки у Капитолия, назвал их «нападением» на демократию.

«В этот час наша демократия подвергается беспрецедентному нападению. В последнее время мы не видели ничего подобного. Это нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий <...> Сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную Америку. Не представляют, кто мы. То, что мы видим, — это небольшая группа экстремистов, которая прибегает к беззаконию. Это не разногласия. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с мятежом. И этому надо положить конец немедленно», — заявил Джо Байден.

Дональд Трамп также обратился к сторонникам, призвав их разойтись по домам, чтобы «восстановить мир и законный порядок».

Выборы президента США прошли 3 ноября. Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом, набрав 306 голосов выборщиков. Трамп отказался признавать поражение и подал десятки судебных исков о пересчёте голосов. Все они были отклонены. 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США должны были официально утвердить итоги выборов. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января.