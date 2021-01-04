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  • 4 январь 2021 10:40
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Старейшая жительница планеты отметила 118-й день рождения

Старейшая жительница планеты отметила 118-й день рожденияСчитающаяся самым старым человеком на планете японка Канэ Танака в субботу, 2 января, отмечает 118-й день рождения. Об этом сообщает телеканал NHK.

 

Танака носит звание старейшей жительницы Земли с 2018 года.

 

19 сентября сообщалось, что Танака побила предыдущий рекорд продолжительности жизни в Японии – тогда ей исполнилось 117 лет и 261 день. Предыдущий рекорд по Японии принадлежал Наби Тадзиме, скончавшейся в прошлом году в возрасте 117 лет и 260 дней.

 

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства. Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.


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