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  • 4 январь 2021 10:34
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"Болезнь X": первооткрыватель Эболы предупредил о новом заболевании

"Болезнь X": первооткрыватель Эболы предупредил о новом заболеванииУченый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "Болезни X", сообщает CNN.

 

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.

 

По его словам, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека и возбудителей различных заболеваний. Именно это может привести в будущем к "большой пандемии".

 

На вопрос журналиста о возможности появления в будущем болезней, распространяющихся также быстро, как и COVID-19, при этом обладающих летальностью как Эболы, Муембе-Тамфум ответил утвердительно.

 

По словам доктора, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на Эболу и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он считает, что эта женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым заболеванием.

 

Напомним, Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.


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