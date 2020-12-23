Telegram будут монетизировать

Администрация мессенджера Telegram приступит к его монетизации, начиная с 2021 года. Об этом сообщил его создатель Павел Дуров.

«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути – начать зарабатывать деньги для покрытия затрат – или продаться более крупному игроку», - сказал он.

Дуров подчеркнул, что не собирается продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

«Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации», - отметил он.

Основатель мессенджера заявил, то со следующего года Telegram начнет монетизироваться.

«При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», - рассказал Дуров.

Стало также известно, что все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

«Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу. Помимо обмена сообщениями, в Telegram есть социально-сетевая составляющая. Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания «один ко многим», могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», - заключил он.