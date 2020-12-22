Последнее обновление Windows 10 может "убить" компьютер

Компания Microsoft признала наличие критической ошибки в последнем пакете обновлений Windows 10, которая может вывести компьютер из строя. Неисправность chkdsk — встроенной утилиты для проверки состояния накопителя — вызывает "синий экран смерти" и приводит к краху системы, после чего включить ПК в обычном режиме становится невозможным.

chkdsk — это инструмент командной строки, который предназначен для диагностики и устранения повреждений файловой системы. Если диск компьютера не работает должным образом, утилита позволяет исправить большую часть проблем.

Недоработка была допущена в кумулятивном наборе обновлений KB4592438 для Windows 10 версий 2004 (May 2020 Update) и 20H2 (October 2020 Update), вышедшем еще 8 декабря. Как оказалось, когда пользователи в целях отладки запускают команду chkdsk /f, система выдает стоп-ошибку типа NTFS_FILE_SYSTEM, после чего компьютер можно будет запустить только в безопасном режиме. Чаще всего сбой возникает при проверка раздела на SSD-накопителе, пишет Windows Latest.

Представители Microsoft подтвердили некорректную работу chkdsk, отметив, что проблема затрагивает "небольшое количество устройств". Патч уже доступен через "Центр обновления Windows" (Windows Update).

Пользователям, которые столкнулись с ошибкой, рекомендуется запустить ПК в безопасном режиме, открыть консоль восстановления и ввести команду chkdsk /f для повторной проверки диска. После завершения сканирования следует ввести команду exit и загрузить компьютер в обычном режиме.