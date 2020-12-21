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  • 21 декабрь 2020 17:53
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Скончался создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Скончался создатель «Ну, погоди!» Александр КурляндскийРоссийский сценарист и драматург Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет. Причина смерти писателя не уточняется, сообщило РИА Новости.

 

Александр Курляндский известен как один из создателей мультсериала «Ну, погоди!». Он также работал над мультфильмами «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая», «Баба-яга против!». Некоторые из его юмористических рассказов для детей вошли в киножурнал «Ералаш».

 

В 2007 году получил звание Заслуженного деятеля искусств России. В 1988 году был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.


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