В Великобритании обнаружен новый штамм COVID-19, более заразный

Новый штамм коронавируса, помимо Великобритании, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии, пишет The Guardian.

С 20 декабря на юго-востоке и востоке Англии, включая Лондон, действует четвёртый уровень ограничений в связи с распространением нового варианта коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Жителям, в частности, запрещено встречаться с другими семьями в Рождество.

Страны Европы ввели ограничение на авиасообщение с Великобританией. Франция приостановила пассажирское и грузовое сообщение с Великобританией на 48 часов. Канада остановила авиасообщение на 72 часа.

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Турция приостановила полёты в Великобританию, а также в Нидерланды, Данию и ЮАР. Иран прекратил сообщение с Великобританией, а Кувейт добавил Великобританию в список стран с высоким риском распространения COVID-19, что также означает запрет на полёты. Израиль в воскресенье запретил въезд прибывающим из Великобритании, Дании и Южной Африки.

На понедельник в Брюсселе запланированы переговоры стран Европейского союза для обсуждения ограничений на поездки.