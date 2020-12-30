Премьер Британии сообщил о более заразном на 70% новом штамме COVID-19

Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Хотя в этом вопросе еще сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% более заразен, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше», – сказал Джонсон.

По его словам, пока нет данных, что новый вид коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

ВОЗ уже сообщила, что контактирует с Великобританией по новому типу COVID-19.

«Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», – говорится в сообщении организации.

На этой неделе в Лондоне ввели максимальный уровень ограничительных мер из-за распространения COVID-19. Бары и рестораны могут работать только на вынос. Непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские будут закрыты. Жителям рекомендовано по-максимуму находиться дома, а встречаться разрешается только с одним посторонним человеком и только на свежем воздухе.