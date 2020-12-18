Ученые доказали пользу солнечного света против коронавируса

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре доказали, что солнечный свет эффективен против распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали, как много случаев заражения наблюдается в одних и тех же странах, но с меняющимися условиями окружающей среды, в том числе температурой, влажностью, осадками и ультрафиолетовым излучением. Такой подход позволяет избежать влияния сторонних факторов, например, благосостояния и уровня развитости социальных институтов, которые нельзя игнорировать при сравнении разных стран.

Также учитывалось время задержки между сменой климатических условий и уровнем заражения коронавирусом, поскольку инкубационный период между заражением и появлением первых симптомов достигает в среднем 4-7 дней; кроме того, определенное время уходит на тестирование.

Оказалось, что увеличение количества ультрафиолетового излучения, поступающего с солнечной радиацией, с мая по июнь, характерное для Лос-Анджелеса, снизило число новых случаев заболевания на один процент. Как предсказывает модель, в северных регионах с умеренным климатом с января по июнь уровень новых случаев COVID-19 уменьшается на 7,4 процента из-за увеличения инсоляции.

Однако ученые отмечают, что соблюдение социального дистанцирования более полезно для значительного снижения заболеваемости.