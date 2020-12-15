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  • 15 декабрь 2020 9:18
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В Британии быстро распространяется новый вид COVID-19

В Британии быстро распространяется новый вид COVID-19С 16 декабря в Лондоне будут действовать максимальные антикоронавирусные ограничения (ограничения третьего уровня).

 

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Meduza.

 

Третий уровень также введут в Южном и Западном Эссексе и на юге Хартфордшира.

 

Решение ужесточить ограничения приняли после того, как в стране обнаружили новый вариант коронавируса, объяснил Хэнкок. Возможно, новый вариант распространяется быстрее, чем другие, но вряд ли вызывает более тяжелую форму заболевания.

 

Третий уровень ограничений предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или на вынос.

 

Встречаться на открытых пространствах можно будет компаниями, не превышающими шести человек. Принимать у себя гостей нельзя.

 

По данным BBC, ранее власти хотели оставить так называемое «рождественское окно» в период 23-27 декабря, чтобы британцы могли отметить праздники с родными и друзьями. Теперь от этих планов придется отказаться.


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