В Британии быстро распространяется новый вид COVID-19

С 16 декабря в Лондоне будут действовать максимальные антикоронавирусные ограничения (ограничения третьего уровня).

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Meduza.

Третий уровень также введут в Южном и Западном Эссексе и на юге Хартфордшира.

Решение ужесточить ограничения приняли после того, как в стране обнаружили новый вариант коронавируса, объяснил Хэнкок. Возможно, новый вариант распространяется быстрее, чем другие, но вряд ли вызывает более тяжелую форму заболевания.

Третий уровень ограничений предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или на вынос.

Встречаться на открытых пространствах можно будет компаниями, не превышающими шести человек. Принимать у себя гостей нельзя.

По данным BBC, ранее власти хотели оставить так называемое «рождественское окно» в период 23-27 декабря, чтобы британцы могли отметить праздники с родными и друзьями. Теперь от этих планов придется отказаться.