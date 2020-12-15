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  • 15 декабрь 2020 9:16
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Байден получил необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом США

Байден получил необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом СШАКоллегия выборщиков в США утвердила в понедельник итоги голосования в стране, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой государства. Такие оценки представили американские СМИ.

 

Для победы за кандидата должны были проголосовать как минимум 270 выборщиков. Байден получил 302 голоса, действующий президент США Дональд Трамп – 232.

 

Теперь на заседании обеих палат Конгресса, которое состоится 6 января, законодатели должны официально подтвердить результаты голосования выборщиков.

 

Таким образом, 20 января в ходе церемонии инаугурации, которая по традиции пройдет в Вашингтоне, в должность 46-го президента США вступит представитель Демократической партии Джо Байден. В 2009-2017 годах, при Бараке Обаме, он был вице-президентом.


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