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  • 15 декабрь 2020 9:10
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В работе Google произошел глобальный сбой

В работе Google произошел глобальный сбойВ работе поисковой системы Google, а также принадлежащих ей почтового сервиса GMail и видеохостинга YouTube произошел сбой, однако неполадки быстро устранили, свидетельствуют данные сервиса Downdetector."

 

"Обращения поступали в основном из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании. Воспользоваться поисковиком не смогли также из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители этих стран и городов пожаловались на проблемы с доступом к YouTube и GMail", - говорится в сОгро

 

Больше всего пользователей Google (77 процентов), YouTube (87 процентов) и Gmail (57 процентов), сообщивших о проблеме, не смогли зайти на сайты. Остальные столкнулись с тем, что им не удалось авторизироваться.

 

Напомним, Google со своей поисковой системой и почтой Gmail входит в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает всебя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.


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