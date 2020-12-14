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  • 14 декабрь 2020 9:17
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В США одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19

В США одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США одобрило экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Об этом сообщается на сайте регулятора.

 

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, в котором заявил, что начало вакцинации в стране начнется «менее чем через 24 часа». Он добавил, почтовые компании уже начали поставлять вакцину «во все штаты и по всем адресам в стране».

 

«У меня действительно хорошие новости, сегодня наша страна добилась медицинского чуда, за девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину. Это одно из величайших научных достижений в истории. Оно спасет миллионы жизней и навсегда положит конец пандемии. Я счастлив сообщить, что FDA одобрило вакцину Pfizer», — сказал Трамп в видеообращении, опубликованном на его станице в твиттере.

 

Как пишет Reuters, первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди. Планируется, что до конца декабря прививки получат 2,9 миллиона американцев.

 

Изначально Pfizer и BioNTech оценивали эффективность своей вакцины в 90%,но позже этот показатель был скорректирован в результате финального анализа клинических испытаний. Теперь компании оценивают эффективность препарата в 95%. Всего в исследовании участвовали 43 538 добровольцев.

 

США стали второй после Великобритании страной, одобрившей массовое применение вакцины Pfizer.


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