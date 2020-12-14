Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

Зубные пасты с цинком и оловом могут нейтрализовать коронавирус в полости рта на 99,9% за две минуты.

Соответствующие результаты исследования американских ученых опубликованы в British Dental Journal.

Кроме зубной пасты уничтожить коронавирус во рту смогли ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния. Это антимикробный компонент широкого спектра действия, который также можно встретить в составе зубных паст, пастилок и спреев для горла.

«Некоторые зубные пасты и средства для полоскания рта могут уменьшить распространение SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19 - за счет временного уменьшения его количества во рту. Чтобы почти полностью уничтожить коронавирус во рту, ополаскивателям с хлоридом цетилпиридиния понадобилось 30 секунд», - говорится в сообщении.

Исследования в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом здравоохранения медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси и региональными лабораториями биологической безопасности проводила компания Colgate.

В рамках него 260 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией использовали зубные пасты Colgate Total и Meridol, а также средства для полоскания рта Colgate Plax, Colgate Total и Colgate Zero.

Ранее главный научный сотрудник центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что свойства цетилпиридиния хлорида необходимо использовать не для лечения COVID-19, а для профилактики, так как вещество может уменьшать концентрацию коронавируса во рту.

По его словам, хлорид цетилпиридиния растворяет липидную оболочку вируса SARS-CoV-2 и приводит к его уничтожению, поэтому «больной COVID-19 непременно должен пользоваться ополаскивателем для полости рта», в состав которого входит это вещество.