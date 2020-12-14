Германия ужесточает карантин с 16 декабря

В Германии на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса с 16 декабря вводится жёсткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. Об этом объявила канцлер Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

По всей стране закрываются магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады.

Открытыми также останутся аптеки, магазины галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. На рождественские праздники 24−26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу с участием не более 5 человек без учёта детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводится запрет на собрания, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

В период локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Пение в храмах запрещается. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более крупной помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 до 500 тысяч евро, но лишь для компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Предусмотрена и компенсация из-за потери товаров в цене.