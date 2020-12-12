Умер Валентин Гафт

В возрасте 85 лет скончался народный артист России Валентин Гафт. Причиной смерти стали последствия инсульта, после которого он восстанавливался несколько лет.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет, сообщил московский театр «Современник».

Как сообщила «Интерфаксу» супруга актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова, причиной смерти стали последствия инсульта, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. С 1969 года актер стал выступать в театре «Современник».