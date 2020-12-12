Названа самая щедрая в мире страна

Cамой щедрой страной в 2020 году по количеству пожертвований на душу населения стала Ирландия, об этом пишет Forbes.

В пятерку также попали США, Великобритания, Канада и Австралия. В течение года не все пожертвования были связаны с COVID-19. Поддержку получили также организации, которые борются за всеобщее равенство. Кроме того, американский продовольственный фонд провел самую успешную кампанию по сбору средств в 2020 году. Организация собрала более 44 миллионов долларов, чтобы накормить нуждающихся американцев.

Рекордсменом по количеству личных средств, переданных на борьбу с коронавирусом, назвали основателя Twitter Джека Дорси.

Он уже отдал на эти цели миллиард долларов. Бизнесмен стал самым щедрым жертвователем как по абсолютной сумме, так и по доле от своего состояния.

Это значительно больше, чем траты остальных известных меценатов. Например, Билл и Мелинда Гейтс перевели на борьбу с COVID-19 только 100 миллионов долларов.