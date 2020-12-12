Ученые нашли слабое место коронавируса

Ученые выяснили, что трансмембранный белок 41 B (TMEM41B), который необходим для размножения SARS-CoV-2, является слабым местом вируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell, передает РИА Новости.

Отмечается, что TMEM41B, помогает формировать жировую внешнюю мембрану, которая защищает генетический материал вируса, пока он реплицируется внутри инфицированной клетки и до того, как он заразит другую.

Американские исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых сравнили воспроизводство коронавируса в инфицированных клетках с аналогичными процессами в двух десятках смертоносных флавивирусов, в том числе вызывающих желтую лихорадку и болезнь Зика. Они также сравнили его размножение в инфицированных клетках с тремя сезонными коронавирусами, как правило, вызывающими простуду. Они использовали инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы инактивировать каждый из более чем 19 000 генов в клетках, инфицированных каждым вирусом, включая SARS-CoV-2. Затем они сравнили молекулярные эффекты блокировки генов на способность вируса к репликации.

Выяснилось, что TMEM41B был единственной молекулярной особенностью, которая имела критическое влияние значение для репликации среди обоих изученных семейств вирусов. В дальнейшем ученые намерены работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию TMEM41B.