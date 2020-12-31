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  • 11 декабрь 2020 22:00
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Тесты на ВИЧ у получивших австралийскую вакцину от COVID-19 стали положительными

Тесты на ВИЧ у получивших австралийскую вакцину от COVID-19 стали положительнымиУ людей, тестирующих австралийскую вакцину UQ-CSL v451 от COVID-19, тесты на ВИЧ-инфекцию стали положительными, в то время, как до прививки показывали отрицательный результат. В итоге испытания были приостановлены, сообщается в совместном заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited, передает ТАСС.

 

Университет Квинсленда и CSL, проконсультировавшись с правительством Австралии, решили приостановить испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе. Причиной стал иммунный ответ на один из компонентов препарата, который создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию. У некоторых испытавших вакцину тесты на ВИЧ оказались ложноположительными.

 

Отмечается, что после неудачной первой фазы испытаний комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией и перенаправить ресурсы на закупку дополнительных доз других препаратов.

 

Глава правительства заявил, что после расторжения соглашения о производстве 51 миллиона доз вакцины, созданной Университетом Квинсленда и биотехнологической компанией CSL Limited, будут увеличены объемы закупки вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и компании Novavax. Также правительство Австралии договорилось о поставках вакцины Pfizer-BioNTech.


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