Полтора десятка родственников Марадоны начали битву за его наследство

Родственники бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, умершего 25 ноября, начали битву за наследство спортсмена.

В споре участвуют не менее 16 человек. Среди них пять признанных аргентинцем детей и еще семь человек, претендующих на этот статус, передает Lenta.

Кроме того, получить часть наследства Марадоны рассчитывают его четыре сестры. Источник, близкий к ситуации, рассказал, что наблюдать за битвой родственников футболиста будет так же интересно, как за чемпионатом мира.

Уточняется, что по аргентинским законам при отсутствии завещания официально признанные умершим дети не имеют преимущества перед детьми, о существовании которых покойный мог не знать. Однако последним необходимо доказать факт родства с Марадоной.

Ранее стало известно, что Марадона ежемесячно тратил свыше 10 миллионов аргентинских песо (более 100 тысяч евро). Деньги уходили на содержание приближенных к спортсмену людей. Марадона содержал около 50 семей: родственников и знакомых в Аргентине и за границей.

Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.