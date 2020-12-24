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  • 11 декабрь 2020 10:40
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Названы главные цвета 2021 года

Названы главные цвета 2021 годаМеждународный институт цвета Pantone определил два главных оттенка 2021 года - яркий жёлтый и классический серый.

 

В институте считают, что оба оттенка идеально сочетаются вместе и поддерживают друг друга, говоря о надежде на лучшее.

 

Отмечается, что цвета Illuminating и Ultimate Gray являются совершенно независимыми, но преображаются, когда находятся вместе. В институте опубликовали видео с примером сочетаемости двух этих цветов.

 

Желтый цвет является «практичным и жёстким», но в то же время согревающим и оптимистичным, а «ультимативный серый» - спокойный и уверенный.

 

«Сила и позитив. Это история цвета, которая заключает в себе глубокую задумчивость с обещанием чего-то солнечного и дружелюбного», - говорится в сообщении.

 

В 2020 году главным цветом был назван классический синий (Classic Blue).


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