Названы главные цвета 2021 года

Международный институт цвета Pantone определил два главных оттенка 2021 года - яркий жёлтый и классический серый.

В институте считают, что оба оттенка идеально сочетаются вместе и поддерживают друг друга, говоря о надежде на лучшее.

Отмечается, что цвета Illuminating и Ultimate Gray являются совершенно независимыми, но преображаются, когда находятся вместе. В институте опубликовали видео с примером сочетаемости двух этих цветов.

Желтый цвет является «практичным и жёстким», но в то же время согревающим и оптимистичным, а «ультимативный серый» - спокойный и уверенный.

«Сила и позитив. Это история цвета, которая заключает в себе глубокую задумчивость с обещанием чего-то солнечного и дружелюбного», - говорится в сообщении.

В 2020 году главным цветом был назван классический синий (Classic Blue).