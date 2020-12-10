В ВОЗ назвали главные причины смертности в мире за последние 20 лет

За последние два десятилетия люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, сказано в масштабном исследовании о причинах смертности в мире, которое провела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ подчеркнули, что ранняя диагностика и профилактика таких заболеваний может значительно снизить число летальных исходов, передает BBC.

Если в 2000 году в десятке основных причин, по которым умирали люди, было только четыре заболевания, не передающихся контактным путем, то в 2019 году их было уже семь.

«Эти новые оценки - еще одно напоминание о том, что нам нужно срочно усилить профилактику, диагностику и лечение неконтагиозных болезней. Они также говорят о том, насколько важно радикально улучшить систему первичной медико-санитарной помощи ... которая очевидно составляет основу всего - от борьбы с неинфекционными болезнями до работы в условиях глобальной пандемии», - подчеркнул глава ВОЗ.

ВОЗ также заключает, что по сравнению с 2000 годом средняя продолжительность жизни в мире выросла на 6 лет: сейчас она составляет более чем 73 года, а 20 лет назад - около 67-ми. При этом только пять из этих дополнительных лет шести жизни люди проводят, оставаясь здоровыми.

Исследование основано на данных, собранных до пандемии коронавируса, и не отражает, как распространение инфекционного заболевания Covid-19 повлияло на общие тренды последних лет.

Основные причины смерти в мире (2019 год)

1. ишемическая болезнь сердца;

2. инсульт;

3. хроническая обструктивная болезнь лёгких;

4. инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное заболевание);

5. неонатальные заболевания (инфекционное заболевание);

6. раковые заболевания трахеи, бронхов и легких;

7. болезнь Альцгеймера и другие формы деменции;

8. диарея (инфекционное заболевание);

9. сахарный диабет;

10. болезни почек.



Основной причиной смертности в мире остается ишемическая болезнь сердца - на нее приходится 16% всех смертей в мире. При этом за последние 20 лет число летальных исходов от этой болезни выросло более чем на 2 млн до почти 9 млн в год.

Неонатальные заболевания - на пятом месте общемирового списка ВОЗ, но в странах с низким уровнем дохода они остаются главной причиной смерти. Впрочем, как отмечает организация, за последние годы смертность при рождении резко снизилось: в 2019 году умерли 2 млн новорожденных младенцев, то есть на 1,2 млн меньше, чем в 2000.

В число десяти главных причин смерти теперь также вошла болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, при этом в Европе и Америке они оказались на третьем месте в списке. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что от таких болезней больше страдают женщины: на них приходится 65% летальных исходов.

За прошедшие два десятилетия на 70% возросла смертность от диабета - в первую очередь, у мужчин. Самый сильный прирост был в странах Ближнего Востока.

Данные ВОЗ показывают, что в целом за последние годы мир стал намного лучше справляться с инфекционными заболеваниями по сравнению с показателями 2000-го года. Такие болезни, как туберкулез и ВИЧ/CПИД, ушли из первой десятки причин смертности в среднем по миру, хотя в африканских, азиатских и других странах с низким доходом они остаются серьезной угрозой для жизни.

Самыми опасными инфекционными заболеваниями остаются болезни нижних дыхательных путей, в том числе вирусная пневмония (именно она чаще всего является причиной смерти при Covid-19). В 2019 году эти болезни оказались четвертой причиной смертности в мире (от них скончались 2,6 млн человек), но по сравнению с 2000 годом число умерших оказалось на 460 тыс. ниже.

В заявлении ВОЗ также отмечается, что ее следующий доклад «будет содержать оценки прямого и косвенного влияния пандемии Covid-19 на смертность и заболеваемость».

В числе других серьезных причин смертности в мире за 2000-2019 годы ВОЗ отмечает дорожно-транспортные происшествия, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. 75% жертв ДТП - мужчины, говорится в докладе.

Особое внимание авторы доклада также уделяют числу американцев, умирающих от наркотиков. Это единственный регион в мире, в котором эта причина смертности оказалась в первой десятке.