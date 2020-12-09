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  • 9 декабрь 2020 10:17
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Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer

Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины PfizerШесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

 

Четырем добровольцам, которые умерли, вводили плацебо, двум – саму вакцину.

 

Половина умерших была старше 55 лет, у всех имелись проблемы со здоровьем. Согласно данным, которые FDA предоставили разработчики вакцины, первый летальный исход был зарегистрирован через три дня после введения первой дозы вакцины, пациент страдал атеросклерозом и ожирением. У второго вакцинированного смерть наступила через три дня после сердечного приступа, который случился через 60 дней после введения второй дозы вакцины.

 

В группе, которой ввели плацебо, двое умерли от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников испытаний устанавливается.

 

Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.

 

Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.


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