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  • 9 декабрь 2020 10:16
  • 70

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Журнал Time назвал 2020 год худшим в историиАмериканский журнал Time признал 2020 год худшим в истории и поместил на обложку цифру 2020, перечеркнутую красным крестом.

 

В публикации, посвященной обложке, работающий в журнале кинокритик Стефани Захарек пишет, что в мировой истории бывали и худшие годы. Но подавляющему большинству из живущих сегодня людей сравнить 2020-й просто не с чем.

 

«Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление о лишениях, вызванных Великой депрессией; и 80 лет, чтобы сохранить память о Второй мировой войне и ее ужасах», — говорится в статье.


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