Nokia возглавит проект по созданию сети 6G для ЕС

Nokia Oyj возглавит группу компаний и университетов в финансируемом Европейским союзом проекте беспроводной связи под названием «Hexa-X», который призван помочь запустить новое поколение мобильной сети 6G.

В группу компаний входят компании Ericsson AB, операторы мобильной связи Orange SA и Telefonica SA, а также технологические компании, в том числе Intel Corp и Siemens AG. К ним присоединятся Университет Оулу и Пизанский университет.

Хотя развертывание сетей 5G все еще находится в зачаточном состоянии, подготовка к разработке 6G уже началась, пишет Bloomberg.

В дополнение к «Hexa-X» в Европе под руководством Nokia, в США существует альянс «Next G» и альянс «O-RAN». Правительство Китая также финансирует группу разработки 6G.

Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотные терагерцовые радиоволны и обеспечивать расширенные возможности подключения, которые могут даже подключаться к технологиям человеческого тела и мозга, а также показывать голографические изображения в реальном времени, начиная с 2030 года.