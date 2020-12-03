Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»

Американский журнал Time впервые ввёл номинацию «Ребенок года», первообладательницей которой стала 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.

Журнал совместно с каналом Nickelodeon отбирали победителя из 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет. Как считает редакция издания, девочка должна стать «барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки».

В финальный этап вышли 5 детей, их отобрала специальная комиссия.

«Эти дети вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости», - отмечает издание.

При этом наибольшее впечатление произвела всё-таки Рао: «Рао не только исследует научные инструменты - такие, как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, - но и применяет их для решения проблем в повседневной жизни, таких как травля в интернете и загрязнение воды».

Отметим, что каждый из пятёрки финалистов получит денежную награду от компании Viacom, которой принадлежит Nickelodeon.